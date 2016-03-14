Получить пропуск через линию военного разграничения теперь можно через интернет

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Приостановлена работа донецкой фильтровальной станции

14.03.2016 08:49

Из-за активных боевых действий, которые происходят в районе фильтровальной станции, временно ее деятельность приостановлена.... далее
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14.03.2016 08:49
Приостановлена работа донецкой фильтровальной станции

11.03.2016 09:59
«Красоту женщины воспеть – удел мужчины»

29.02.2016 11:29
С приходом весны жители Донецка останутся без воды

24.02.2016 20:43
Спасти и сохранить!

24.02.2016 11:00
В ближайшие три дня в Донецке будут перебои с водоснабжением

15.02.2016 10:19
В Донецке обесточено 7 трансформаторных подстанций

08.02.2016 09:37
В Донецке проходят ярмарки

04.02.2016 11:31
Донецкие коммунальщики восстановили работу 2-х котельных

01.02.2016 10:49
В Донецке относительно спокойно

27.01.2016 09:54
В Донецке подорвали памятник Ленину



Дончане против отстрела собак
В Донецке прошел митинг против отстрела бродячих собак.
  
В квартиры дончан проникают аферисты
В городе участились случае, когда под видом работников социальной сферы, в квартиры горожан проникают криминальные личности с целью завладения денежными средствами.
Донецкий "Шахтер" побеждает в первом матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" одержал победу над венским "Рапидом" со счетом 0-1 в первом матчеза выход в групповой этап Лиги чемпионов.
  
В Донецке сохраняется сложная социально-экономическая ситуация
Большое количество жителей Донецка остаются в тяжелых жизненных обстоятельствах.
Дважды в одну и ту же реку…
Как утверждали мудрецы древности, дважды войти в одну и туже воду реки нельзя. Но, нам, с нашим счастьем в виде менталитета, доставшегося нам в наследство от наших предков, более понятна и близка пословица про грабли…
  
Эх, дороги, пыль, да туман…
В России две беды – дураки и дороги, в Украине их не меньше. Горя и беды от них – немерено. И если с первой бедой бороться просто не реально – это наша карма, то со второй можно справиться. Особенно, когда за дело берутся те, кого первая беда обошла стороной.
Мэр Донецка временно покинул город (дополнено)
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко временно покинул город. Об этом он сообщил в специальном видеообращении к жителям города.
  
Мэр Донецка о ситуации в городе
Мэр Донецка о ситуации в городе
Пароль – «Афган»
15 февраля на всей территории бывшего СССР всеми бывшими воинами-интернационалистами, прошедшими пыльными дорогами Афганистана, отмечалась памятная дата – 25-летие вывода ограниченного контингента Советских войск (ОКСВА).
Один в поле не воин. А если их двое?
Есть в Донецке КП БТИ ДГС – коммунальное предприятие Бюро технической инвентаризации (далее – БТИ), которое осуществляет работы по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

«Красоту женщины воспеть – удел мужчины»
В художественно-выставочном центре «АртДонбасс» открылась выставка «Красоту женщины воспеть – удел мужчины», об этом сообщает официальный сайт выставочного центра.
Спасти и сохранить!
Одной из проблем экологии является повсеместное загрязнение бытовым мусором окружающей среды. Основным источником мусора становятся люди.

Преодолевая экономический кризис
Однажды утром человек отправился на лодке ловить рыбу. Погода была хорошая, ничто не предвещало опасности.
Гора дома Господня
Для нашего размышления сегодня, я хотел бы, чтобы мы открыли книгу пророка Исаии, 2 главу и прочитаем удивительное пророчество о последнем времени, о котором говорил Господь через Исаию: Ис.2:2-4(Отрывок).

Донецкий "Шахтер" побеждает в первом матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" одержал победу над венским "Рапидом" со счетом 0-1 в первом матчеза выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Дончанин Руслан Дмитренко оформил «золотой» дубль
Донецкий градоначальник начал пресс-конференцию с сообщения о том, что дончанин Руслан Дмитренко оформил «золотой» дубль на проходившем в Китае Кубке мира по спортивной ходьбе, победив в индивидуальных и командных соревнованиях.

В Донецке возобновлена подача воды в штатном режиме
Донецкие водоканальщики возобновили подачу воды жителям города в полном объеме.
Вода в Донецке будет подаваться только 4 часа в сутки
На официальном сайте КП «Донецкгорводолканал» появилось сообщение о том, что подача воды в город ограничена.

Статья: хостинг украина. хостинг bitte.com.ua в Донецке?
В квартиры дончан проникают аферисты
В городе участились случае, когда под видом работников социальной сферы, в квартиры горожан проникают криминальные личности с целью завладения денежными средствами.
Если вы оказались в зоне боевых действий
Трагические события, которые разворачиваются в последнее время в Донецке, требуют от каждого жителя опасной зоны особого внимания и осторожности, знания и соблюдения основных правил безопасности для сохранения своей жизни и здоровья.

Получить пропуск через линию военного разграничения теперь можно через интернет

07.07.2015 09:48

Служба безопасности Украины запустила интернет-сайт, на котором можно внести свои данные для внесения в реестр лиц, которым разрешено пересечение линии военного разграничения.

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Авария на Кураховской ТЭС

07.07.2015 09:39

Вчера на Кураховской ТЭС было зафиксировано возгорание. Об этом сообщают очевидцы.

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Бензиновый кризис продолжается

06.07.2015 08:54

Несмотря на то, что на некоторых заправках Донецка появился бензин, топливный кризис в городе продолжается.

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24.06.2015 10:12
 В Донецке раздают бесплатный хлеб

24.06.2015 07:30
 Выезд из Донецка открыт в направлении городов Мариуполь и Артемовск

22.06.2015 11:03
 Из Донецка можно выехать по двум направлениям

22.06.2015 08:38
 В Донецке перебои с бензином и молоком

07.03.2015 19:08
 С праздником Весны!!! Милые наши, любимые и дорогие!

04.03.2015 10:56
 Авария на шахте им. А.Ф. Засядько

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Вниманию адвокатов!

30.09.2014 14:42

Объявлен конкурс по набору адвокатов, привлекаемых к оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

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Особенности написания наименования общественного объединения

18.07.2014 17:35

Проанализировав нарушения, допускаемые во время подготовки документов, подаваемых на легализацию объединений граждан, считаем необходимым обратить внимание учредителей и руководителей общественных организаций и общественных союзов на требования нормативных актов регламентирующих написание наименований объединений граждан.

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Регистрация ребёнка переселенцами из Крыма

02.07.2014 11:19

Возникновение, изменение или прекращение гражданских прав каждого из нас связано с наступлением актов гражданского состояния – событий или действий.

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12.06.2014 13:15
 Защита интересов заёмщиков по кредитам в иностранной валюте

10.06.2014 18:14
 Энергетическая маркировка энергопотребляющих продуктов и государственный надзор за её соблюдением

19.05.2014 08:30
 Берегите двигатели

14.05.2014 20:42
 Щодо мобілізації

14.05.2014 15:41
 Информация для граждан, которые приехали из Автономной республики Крым и города Севостополь

15.04.2014 20:29
 Влияние рекламы на массовое сознание людей

Защищая права потребителей: «Книга жалоб»

18.07.2014 17:22

«Книга жалоб» должна, быть в каждом предприятии торговли и бытового обслуживания. На каждую претензию и каждое замечание администрация магазина обязана дать исчерпывающий ответ и в случае необходимости - принять должные меры.

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Упрощена процедура государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности

10.07.2014 13:30

7 июля 2014 года вступил в силу Закон Украины №1258-VII от 13.05.2014 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей по заявительному принципу» (далее – Закон).

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Изменения в законодательстве, направленные на упрощение открытия бизнеса

02.06.2014 09:57

В апреле 2014 года был принят Закон Украины №1206-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса», который вносит ряд изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» от 15 мая 2003 года №755–IV.

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19.05.2014 19:24
 Школьникам об «Основах налоговых знаний»

29.04.2014 18:08
 Налоговый календарь частных предпринимателей за май 2014г.

28.04.2014 20:51
 «Наша общая задача стабилизировать наполнения государственного и местного бюджета!»

14.04.2014 16:08
 Добровольность декларирования доходов – признак налоговой культуры граждан

11.04.2014 15:55
 Уменьшение ставок налога на прибыль и НДС – отменено!

11.04.2014 15:48
 Плодотворное сотрудничество с бизнесом – залог успеха




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Приостановлена работа донецкой фильтровальной станции
Из-за активных боевых действий, которые происходят в районе фильтровальной станции, временно ее деятельность приостановлена. далее
С приходом весны жители Донецка останутся без воды
В Донецке запланированы работы по замене сетей горячего водоснабжения. В связи с этим 29 февраля, 1 и 2 марта временно будет отсутствовать горячая... далее
В ближайшие три дня в Донецке будут перебои с водоснабжением
Проведение ремонтно-профилактических работ станет причиной прекращения подачи горячей воды 24, 25 и 26 февраля у некоторых потребителей города... далее
В Донецке обесточено 7 трансформаторных подстанций
По причине проведения ремонтных работ в городе обесточено 7 трансформаторных подстанций. далее
В Донецке проходят ярмарки
Доброй традицией стало проведение в Донецке ярмарок выходного дня. 6 и 7 февраля такое мероприятие было проведено в центре Буденновского района. далее
Донецкие коммунальщики восстановили работу 2-х котельных
За минувшие сутки работниками жилищно-коммунального хозяйства в Донецке восстановлена работа 2-х котельных. далее
В Донецке относительно спокойно
Минувшие выходные в Донецке прошли относительно спокойно. Активные боевые действия на территории города не фиксировались. далее
В Донецке подорвали памятник Ленину
Жителей центральных районов Донецка около 4 часов разбудил звук мощного взрыва. далее





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Осыка Демьян Васильевич – помощник командира 46-го штурмового авиационного полка 14-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного... далее

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В их числе 39 мальчиков и 43 девочки. У жительницы Калининского района – двойня (мальчики).

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