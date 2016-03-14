Получить пропуск через линию военного разграничения теперь можно через интернет

Дважды в одну и ту же реку… Как утверждали мудрецы древности, дважды войти в одну и туже воду реки нельзя. Но, нам, с нашим счастьем в виде менталитета, доставшегося нам в наследство от наших предков, более понятна и близка пословица про грабли…

Эх, дороги, пыль, да туман… В России две беды – дураки и дороги, в Украине их не меньше. Горя и беды от них – немерено. И если с первой бедой бороться просто не реально – это наша карма, то со второй можно справиться. Особенно, когда за дело берутся те, кого первая беда обошла стороной.