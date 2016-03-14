Получить пропуск через линию военного разграничения теперь можно через интернет

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|В квартиры дончан проникают аферисты
|В городе участились случае, когда под видом работников социальной сферы, в квартиры горожан проникают криминальные личности с целью завладения денежными средствами.
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|Дважды в одну и ту же реку…
|Как утверждали мудрецы древности, дважды войти в одну и туже воду реки нельзя. Но, нам, с нашим счастьем в виде менталитета, доставшегося нам в наследство от наших предков, более понятна и близка пословица про грабли…
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|Эх, дороги, пыль, да туман…
|В России две беды – дураки и дороги, в Украине их не меньше. Горя и беды от них – немерено. И если с первой бедой бороться просто не реально – это наша карма, то со второй можно справиться. Особенно, когда за дело берутся те, кого первая беда обошла стороной.
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|Пароль – «Афган»
|15 февраля на всей территории бывшего СССР всеми бывшими воинами-интернационалистами, прошедшими пыльными дорогами Афганистана, отмечалась памятная дата – 25-летие вывода ограниченного контингента Советских войск (ОКСВА).
|Один в поле не воин. А если их двое?
|Есть в Донецке КП БТИ ДГС – коммунальное предприятие Бюро технической инвентаризации (далее – БТИ), которое осуществляет работы по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.
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|«Красоту женщины воспеть – удел мужчины»
|В художественно-выставочном центре «АртДонбасс» открылась выставка «Красоту женщины воспеть – удел мужчины», об этом сообщает официальный сайт выставочного центра.
|Спасти и сохранить!
|Одной из проблем экологии является повсеместное загрязнение бытовым мусором окружающей среды. Основным источником мусора становятся люди.
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|Гора дома Господня
|Для нашего размышления сегодня, я хотел бы, чтобы мы открыли книгу пророка Исаии, 2 главу и прочитаем удивительное пророчество о последнем времени, о котором говорил Господь через Исаию: Ис.2:2-4(Отрывок).
|Дончанин Руслан Дмитренко оформил «золотой» дубль
|Донецкий градоначальник начал пресс-конференцию с сообщения о том, что дончанин Руслан Дмитренко оформил «золотой» дубль на проходившем в Китае Кубке мира по спортивной ходьбе, победив в индивидуальных и командных соревнованиях.
|В квартиры дончан проникают аферисты
|В городе участились случае, когда под видом работников социальной сферы, в квартиры горожан проникают криминальные личности с целью завладения денежными средствами.
| Статья: хостинг украина. хостинг bitte.com.ua в Донецке?
|Если вы оказались в зоне боевых действий
|Трагические события, которые разворачиваются в последнее время в Донецке, требуют от каждого жителя опасной зоны особого внимания и осторожности, знания и соблюдения основных правил безопасности для сохранения своей жизни и здоровья.
Вниманию адвокатов!30.09.2014 14:42
Объявлен конкурс по набору адвокатов, привлекаемых к оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.
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Особенности написания наименования общественного объединения18.07.2014 17:35
Проанализировав нарушения, допускаемые во время подготовки документов, подаваемых на легализацию объединений граждан, считаем необходимым обратить внимание учредителей и руководителей общественных организаций и общественных союзов на требования нормативных актов регламентирующих написание наименований объединений граждан.
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Регистрация ребёнка переселенцами из Крыма02.07.2014 11:19
Возникновение, изменение или прекращение гражданских прав каждого из нас связано с наступлением актов гражданского состояния – событий или действий.
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Дети
|В период с 1 по 7 февраля в Донецке родились 82 малыша
|В их числе 39 мальчиков и 43 девочки. У жительницы Калининского района – двойня (мальчики).
|Великая Борьба
|10 причин почему вы должны прочитать эту книгу ... далее
|Патриархи и пророки
|Уважаемые посетители нашего сайта, интересующиеся вопросами духовности. Предлагаем вам для ознакомления и дальнейшего возрастания в Господе и в вере... далее