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Праздничный концерт в честь Святителя Николая

21 декабря 2017 | раздел: Культура | прочитан: 76 | id: 5388
Праздничный концерт в честь Святителя Николая
19.12.2017 в Территориальном центре Кировского района г. Макеевки состоялся праздничный концерт в честь Святителя Николая, подготовленный учащимся и преподавателями УДО «ШКОЛА ИСКУССТВ №4 Г.МАКЕЕВКИ».

Перешагнув порог территориального центра дети и ветераны Кировского района сразу попали в сказку: украшен зал и новогодняя ёлочка, улыбки и радушный приём гостей создали  праздничное настроение. Ведущая Куренная Людмила Васильевна рассказала о Великом Святителе Николае Чудотворце, который прославился своей добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся человеку.

В концерте прозвучали популярные, весёлые песни В. Шаинского, Н. Пеского, В. Темнова, в исполнении Чаловой Дианы — «Снежинки» (преподаватель Доронина И.А.), Ялового Ивана «Я мечтаю о коне» и Теряевой Анастасии с зажигательной «Кадрилью» ( преподаватель Дзигора Е.И.), вокального трио Матюша Оксана, Мосейчук Диана, Исакова Виктория ( преподаватель Дзигора Е.И.). Учащиеся школы мастерски сыграли номера на различных музыкальных инструментах: аккордеоне, баяне, скрипке, гитаре. Виртуозно продемонстрировали джаз юные пианисты — Скачков Александр (преподаватель . Пашинова И.С.) и Кохан Владислав ( преподаватель Герасименко Э.Ю.). Многочисленными овациями были встречены инструментальные дуэты:   саксофон Феночка Владислав (преподаватели Демузенко А.Н., Куренная Л.В.),скрипка Зюляева Вера, фортепиано Амочаева Алина ( преподаватели Сурина Д.А., Куренная Л.В.), кларнет Бирюкова София (концертмейстер Смалеева Л.В., преподаватель. Демузенко А.Н.)
     

 
Для юных артистов такие встречи очень приятны и радостны, ведь Святой Николай не забыл их одарить сладкими подарками талантливых артистов!


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