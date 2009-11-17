Праздничный концерт в честь Святителя Николая

Перешагнув порог территориального центра дети и ветераны Кировского района сразу попали в сказку: украшен зал и новогодняя ёлочка, улыбки и радушный приём гостей создали праздничное настроение. Ведущая Куренная Людмила Васильевна рассказала о Великом Святителе Николае Чудотворце, который прославился своей добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся человеку.В концерте прозвучали популярные, весёлые песни В. Шаинского, Н. Пеского, В. Темнова, в исполнении Чаловой Дианы — «Снежинки» (преподаватель Доронина И.А.), Ялового Ивана «Я мечтаю о коне» и Теряевой Анастасии с зажигательной «Кадрилью» ( преподаватель Дзигора Е.И.), вокального трио Матюша Оксана, Мосейчук Диана, Исакова Виктория ( преподаватель Дзигора Е.И.). Учащиеся школы мастерски сыграли номера на различных музыкальных инструментах: аккордеоне, баяне, скрипке, гитаре. Виртуозно продемонстрировали джаз юные пианисты — Скачков Александр (преподаватель . Пашинова И.С.) и Кохан Владислав ( преподаватель Герасименко Э.Ю.). Многочисленными овациями были встречены инструментальные дуэты: саксофон Феночка Владислав (преподаватели Демузенко А.Н., Куренная Л.В.),скрипка Зюляева Вера, фортепиано Амочаева Алина ( преподаватели Сурина Д.А., Куренная Л.В.), кларнет Бирюкова София (концертмейстер Смалеева Л.В., преподаватель. Демузенко А.Н.)Для юных артистов такие встречи очень приятны и радостны, ведь Святой Николай не забыл их одарить сладкими подарками талантливых артистов!