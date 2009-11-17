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С музыкой по жизни

23 марта 2018 | раздел: Культура | прочитан: 118 | id: 5390
В наши дни  заметен значительный подъем культурного и духовного потенциала Донбасса. В этих условиях талант творческих личностей реализуется наиболее полно и ярко.



Одной из таких личностей является наш гость, известный Донецкий хормейстер, педагог и композитор — заслуженный работник культуры Украины, лауреат премии им. С. Прокофьева Алексей Павлович Федоров, который преданно руководит  хором Донецкого музыкального колледжа   им. С.С.Прокофьева на протяжении 27 лет.

21 марта 2018 года в уютном зале Школы искусств №4 г. Макеевки собрались почитатели вокального и хорового искусства, а также участники Макеевской хоровой капеллы Металлургического завода, с которой Алексей Павлович проработал 45 лет! Виновник торжества на творческой встрече увлекательно рассказал о том, как начинался его путь в музыку, о своей творческой композиторской работе. С интересом был выслушан рассказ, который сопровождался видеорядом о выступлениях, поездках капеллы в Германию, фестивалях, которые проходили в Киеве, Хмельницком и  многих других городах.



Учащиеся и преподаватели Школы искусств №4 также не остались в  стороне и подготовили А.П. Федорову  музыкальный сюрприз. В концерте звучали авторские произведения в исполнении: хор младших классов «Звоночки» — руководитель Доронина Ирина Андреевна, концертмейстер Васецкая Марина Владимировна («Небылицы»); хора старших классов «Лира» — руководитель Назаренко Оксана Викторовна, концертмейстер Новикова Полина Владимировна («Музыка»), Коваленко Маргариты — преподаватель Доронина Ирина Андреевна, концертмейстер Минаева Ирина Андреевна («А любовь живет»),  а преподаватель Третьяченко Полина Михайловна подарила своему наставнику композицию «Оранжевая ягода».

Гости музыкального праздника – вокальный ансамбль музыкального колледжа – руководитель Шипилова Елизавета Николаевна, концертмейстер Зоя Исааковна Семиндеева, представили слушателям народные песни в обработке А.П.Федорова «Гуси-лебеди», «На горе-то калина», «Вдоль по улице метелица метет».

После мероприятия слышались восторженные отклики гостей, все были полны вдохновения.  Алексей Павлович ответил на вопросы присутствующих в зале, сделал памятные фотографии и пожелал творческих успехов всем юным музыкантам! В свою очередь, мы искренне надеемся, что этот замечательный опыт творческого общения ещё много раз повторится и будем ждать новых встреч!

С уважением, педагогический коллектив
УДО «ШКОЛА ИСКУССТВ №4 Г.МАКЕЕВКИ»



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