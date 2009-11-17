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Сохраним природу родного края

22 февраля 2018 | раздел: Культура | прочитан: 21 | id: 5389
Земля — наш ковчег, наша родина, дом,
В котором мы с вами все вместе живем.
Давайте Добро созидать и творить
И Землю, как мать, и беречь, и любить!


20 февраля 2018 года в «УДО ШКОЛА ИСКУССТВ №4 Г.МАКЕЕВКИ» состоялось, культурно-просветительское мероприятие интегрированного типа «Сохраним природу родного края», которое включало в себя выставку художественных работ победителей школьного конкурса «Экологический плакат» и тематическую лекцию-концерт.



В современном мире задачи сохранения окружающей среды и природных ресурсов, проблемы экологии родного края и возможные пути их решения имеют огромное значение и всегда привлекают внимание прогрессивного общества. Ведущая, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Самусева Наталья Сергеевна, в занимательной и познавательной форме раскрыла перед юношеской аудиторией самые актуальные вопросы данной темы для того, чтобы молодое поколение задумалось о дальнейшей судьбе нашей планеты, нашего общего дома, ведь только от них зависит будущее всего человечества. Ее рассказ гармонично дополнял смысловой видеоряд, который наглядно представил присутствующим какой наш мир сегодня и на какие проблемы в будущем следует уже в наши дни обратить внимание.



Украшением встречи стали выступления учащихся музыкального отделения школы: вокального ансамбля «Капельки» (руководитель Ирина Доронина, концертмейстер Ирина Минаева), Титовой Виолетты (преподаватель Екатерина Дзигора, концертмейстер Елена Денисова), Буклановой Марии (преподаватель Ирина Доронина, концертмейстер Ирина Минаева). Выступления ребят подарили зрителям музыкальный фейерверк солнечного настроения.

Волнительным моментом мероприятия стало награждение победителей школьного конкурса, в котором приняло участие 26 художественных работ. Ими стали Бокова Виктория, Чеботарь Анна, Балабан Дарья, Минин Олег, Цяпа Виктория, Кесорецких Дарья, Бидулько Мария, Шуплецов Олег. Ребятам удалось, используя свою фантазию и навыки художественного мастерства, под чутким руководством своих наставников Вероники Журавель и Татьяны Алттуховой, раскрыть в рисунках те проблемы экологии, которые они видят своими глазами.



Участники и организаторы надеются, что мир вокруг нас с каждым днем будет наполнятся яркими сочными красками зеленых лесов и голубых как небо океанов, потому что Земля — наш общий дом и мы в ответе за уют и красоту в нем!


Преподаватель УДО
«ШКОЛА ИСКУССТВ №4 Г.МАКЕЕВКИ»
Наталья САМСУЕВА



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