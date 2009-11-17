Спасти и сохранить!

Одной из проблем экологии является повсеместное загрязнение бытовым мусором окружающей среды. Основным источником мусора становятся люди.
Уникални
Реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе.
Юные горожане — учащиеся КУК „Школа искусств №4“ г.Макеевки проявили активную позицию и не упустили возможность сделать любимый город чище, а отдых культурнее, приняв участие в школьной выставке детского рисунка „Дети за чистое будущее“, в которой принимали участие учащиеся изобразительных классов (преподаватели Алтухова Татьяна Алексеевна, Цымбаленко Вероника Олеговна).
На выставке были представлены 18 рисунков-плакатов на экологическую тему. Главная задача данного мероприятия состояла в том чтобы приобщить подрастающее поколение к пониманию экологических проблем современности и участии в их решении на местах.
Юные макеевчане надеятся, что взрослые и дети будут больше уделять внимания экологической культуре. Ребята призвали своих товарищей очистить планету от мусора, а для этого нужно совсем немного: быть неравнодушным к этой проблеме.
Педагогический коллектив
КУК „Школа искусств №4“ г.Макеевки
Земля — наш общий дом
Ее должны мы сохранить,
Чтоб этот мир, где все живем
Могли и правнуки любить!
Чтоб это небо за окном,
Что синевою ясной блещет,
И эту птицу, что крылом
В воздушной синеве трепещет,
Могли увидеть и все те,
Кто должен после нас родиться,
Чтоб восхищались красоте,
В нее могли чтобы влюбиться,
А не в химической завесе,
Не в омерзительной пыли
Только мечтали бы о лесе
По книгам прошлого Земли.
И чтобы не в противогазах
На дерево не из пластмасс
Могли бы дети смело лазить,
Не проклиная предков, нас!
Я призываю всех Вас, люди!
Земля навек у нас одна,
Вы к ней внимательнее будьте,
Она для жизни создана!