Спасти и сохранить!

Педагогический коллектив

КУК „Школа искусств №4“ г.Макеевки

Реальным способом борьбы с мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе.Юные горожане — учащиеся КУК „Школа искусств №4“ г.Макеевки проявили активную позицию и не упустили возможность сделать любимый город чище, а отдых культурнее, приняв участие в школьной выставке детского рисунка „Дети за чистое будущее“, в которой принимали участие учащиеся изобразительных классов (преподаватели Алтухова Татьяна Алексеевна, Цымбаленко Вероника Олеговна).На выставке были представлены 18 рисунков-плакатов на экологическую тему. Главная задача данного мероприятия состояла в том чтобы приобщить подрастающее поколение к пониманию экологических проблем современности и участии в их решении на местах.Юные макеевчане надеятся, что взрослые и дети будут больше уделять внимания экологической культуре. Ребята призвали своих товарищей очистить планету от мусора, а для этого нужно совсем немного: быть неравнодушным к этой проблеме.Земля — наш общий домЕе должны мы сохранить,Чтоб этот мир, где все живемМогли и правнуки любить!Чтоб это небо за окном,Что синевою ясной блещет,И эту птицу, что крыломВ воздушной синеве трепещет,Могли увидеть и все те,Кто должен после нас родиться,Чтоб восхищались красоте,В нее могли чтобы влюбиться,А не в химической завесе,Не в омерзительной пылиТолько мечтали бы о лесеПо книгам прошлого Земли.И чтобы не в противогазахНа дерево не из пластмассМогли бы дети смело лазить,Не проклиная предков, нас!Я призываю всех Вас, люди!Земля навек у нас одна,Вы к ней внимательнее будьте,Она для жизни создана!